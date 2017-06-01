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В МВД посчитали правомерным задержание читавшего «Гамлета» мальчика

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Московские полицейские, задержавшие читавшего стихи Шекспира в районе Арбата 10-летнего мальчика, действовали в соответствии с законом, заявил статс-секретарь, заместитель главы МВД Игорь Зубов. Его слова приводит «Интерфакс».

«В целом, требование сотрудников было правомерным», — считает Зубов.

Ранее сообщалось, что специальные проверки по факту инцидента проводит руководство управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы и столичный главк Следственного комитета России.

Задержание 10-летнего Оскара произошло 26 мая. Ребенок читал стихи над сумкой для пожертвований, что побудило полицейских принять меры. Его мачеха не согласилась с их действиями и попыталась вырвать мальчика из их рук, но безуспешно. В правоохранительных органах заявили, что мальчик признался в сборе денег.

Мачеху Оскара и его отца обвиняют в административных правонарушениях по статьям 5.35 КоАП («Неисполнение родителем несовершеннолетнего обязанностей по воспитанию») и 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

На сайте Change.org создана петиция с требованием уволить полицейских, проводивших задержание. На момент написания заметки ее подписали более 25 тысяч человек.

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