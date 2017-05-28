В МВД составили протоколы на отца и мачеху задержанного на Арбате мальчика

Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию об аннулировании административного протокола, составленного в отношении отца задержанного на улице Воздвиженка десятилетнего мальчика. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщается на сайте главка.

В сообщении уточняется, что сотрудники полиции извинились не перед отцом мальчика, как сообщала накануне адвокат семьи Татьяна Соломина, а перед ребенком за предоставленные неудобства.

В пресс-службе повторили, что в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП России («Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). В отношении его жены, мачехи мальчика, документ составлен по статье 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), которая предусматривает наказание в виде штрафа размером до тысячи рублей или административный арест на 15 суток.

26 мая сотрудники полиции задержали в районе Арбат десятилетнего мальчика, который читал стихи и попрошайничал на улице. В управлении МВД по Москве подтвердили, что в отделение был доставлен ребенок, который находился без сопровождения родителей. Позже стало известно о составлении протокола об административном нарушении на отца ребенка, но в тот же день адвокат семьи Татьяна Соломина написала о его аннулировании.

