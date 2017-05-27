Появилось видео задержания декламировавшего «Гамлета» мальчика

В сети появилось видео задержания полицейскими девятилетнего мальчика, который вслух читал стихи на улице Воздвиженка в Москве. Ролик опубликовала на своей странице пользователь Facebook Ирина Яценко.

Также стало известно, что сотрудники полиции принесли извинения отцу читавшего «Гамлета» ребенка, сообщает Republic со ссылкой на Twitter адвоката Татьяны Соломоновой, которая защищала интересы мальчика. Она добавила, что в отношении полицейских, которые проводили задержание, назначена проверка. Протокол по статье КоАП «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию», составленный на отца ребенка, будет аннулирован.

Ранее в тот же день детский омбудмен Анна Кузнецова пообещала разобраться в ситуации, о чем написала в своем Facebook. «Вчера в Москве задержали мальчика. Я,конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребенок... Разберемся во всем обязательно», — заявила она.

26 мая источник в правоохранительных органах рассказал о задержании в районе Арбат девятилетнего мальчика, который читал стихи на улице. В полиции подтвердили, что в отделение был доставлен ребенок, который находился без сопровождения родителей. В управлении внутренних дел МВД по Центральному округу назначили проверку по этому факту.