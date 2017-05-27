МВД проверит задержание читавшего стихи в центре Москвы мальчика

Руководство управления внутренних дел МВД по центральному округу Москвы назначило проверку по факту задержания девятилетнего мальчика, читавшего на улице стихи. Об этом в субботу, 27 мая, РИА Новости сообщил начальник пресс-службы ГУМВД России по Москве Александр Князев.

«Руководством УВД ЦАО ГУ МВД России по Москве назначена проверка по факту инцидента, который произошел 26 мая на улице Воздвиженка в 19:40», — сказал он.

Ранее, 26 мая, источник в правоохранительных органах рассказал агентству о задержании в районе Арбат девятилетнего мальчика, который читал стихи и попрошайничал на улице. В полиции подтвердили, что в отделение был доставлен ребенок, который находился без сопровождения родителей.