В Петербурге избившего ребенка с самокатом молодого человека взяли под стражу

Никита Кравченко, подозреваемый в избиении ребенка, заключен под стражу по ходатайству управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

«По ходатайству следственных органов Следственного комитета России по Санкт-Петербургу Никита Кравченко, подозреваемый в избиении ребенка, заключен под стражу», — говорится в сообщении СКР.

Материалы по теме Наставлял тараном Как накажут бизнесмена, чуть не задавившего чужого ребенка за шалость

О задержании Кравченко стало известно вечером 11 апреля.

По данным следствия, днем 9 апреля года у дома 27 по Ланскому шоссе Кравченко, выйдя из автомобиля KIA, которым управлял, из хулиганских побуждений напал на 10-летнего школьника, который шел с самокатом по переходу на зеленый сигнал светофора. Подозреваемый ударил мальчика кулаком по голове, после чего бросил на ребенка самокат и скрылся. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение и после оказания помощи был отпущен домой.