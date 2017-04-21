Во Флориде арестовали страдающего аутизмом десятилетнего школьника

В американском штате Флорида полиция арестовала в школе десятилетнего мальчика, страдающего аутизмом. Об этом сообщает телеканал CNN. Инцидент произошел на прошлой неделе, однако известно о нем стало только сейчас.

Причиной ареста, по словам стражей порядка, стало агрессивное поведение школьника. В октябре прошлого года за нарушение дисциплины учитель попросил его покинуть класс, однако тот отказался и напал на педагога. По словам преподавателя, у него остались ушибы и царапины. Как утверждают полицейские, во время инцидента мальчик угрожал убить учителя.

После произошедшего осенью прошлого года Джон стал обучаться на дому. В среду, 12 апреля, он вернулся в школу для того, чтобы сдать экзамен. Узнавший своего обидчика преподаватель вызвал в учебное заведение полицию.

«Я не знаю, что происходит. Я ничего не понимаю (...) Я не хочу, чтобы меня трогали. Я не люблю, когда ко мне прикасаются», — кричал Джон Хейгуд во время задержания. Как отмечает телеканал, мать ребенка снимала происходящее на телефон. В частности, на видео показано, как на ребенка надели наручники и повели в полицейскую машину.

Под стражей Хейгуд провел целую ночь. По данным CNN, его обязали явиться в суд 11 мая.