Уехавший в Европу комик сравнил Волю и Урганта

Комик Павел Кривец заявил, что у телеведущего Павла Воли пластмассовый юмор

Популярный стендап-комик Павел Кривец, уехавший в Европу, сравнил юмор телеведущих Павла Воли и Ивана Урганта. Об этом он высказался в интервью для YouTube-канала «Говорящие головы».

Кривец отметил, что у Воли есть команда авторов, которая пишет ему шутки. «Поэтому у Воли и такой вот пластмассовый стендап, мне кажется. Ты постоянно чувствуешь в этом какую-то ложь, какой-то подвох», — выразил мнение комик.

По его словам, Урганту тоже помогают писать шутки, однако его юмор другой. «Это комик, который не про личность, он не шутит про себя и от себя. Он обсуждает и комментирует события, импровизирует в диалоге», — заявил он, говоря о ведущем.

Ранее Урганта и Волю сравнил звезда шоу «Импровизаторы» Антон Шастун. Комик рассказал, кто из ведущих, по его мнению, профессиональнее.