Автомобилистов Подмосковья призвали быть осторожными

Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов к осторожности за рулем из-за грозы

Автомобилистов в Подмосковье призывают быть осторожными за рулем из-за дождей и гроз в регионе, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Telegram-канале.

«Чтобы поездка была безопасной, соблюдайте простые правила: снижайте скорость и держите увеличенную дистанцию, избегайте резких маневров — лучше ехать медленнее, на мокром асфальте тормозной путь увеличивается в два-три раза», — говорится в сообщении.

Также автомобилистам рекомендовали не отвлекаться на телефон за рулем, поскольку в плохую погоду нужна полная концентрация.

Ранее стало известно, что в среду, 15 июля, в ряде районов Москвы и Московской области прогнозируется кратковременный дождь с грозой. При грозе в Подмосковье порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, предупредили в МЧС.