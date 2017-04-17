Власти Дании депортируют в Афганистан 70-летнюю страдающую деменцией женщину

Власти Дании вышлют в Афганистан 70-летнюю Зармену Вазири, которая страдает деменцией. Пожилой женщине отказали в предоставлении убежища. Об этом сообщает The Independent.

Вазири попросили прибыть в центр Сандхольм, откуда она будет депортирована на родину. Как отмечает издание, если она откажется сделать это добровольно, женщину могут арестовать.

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«Она страдает от старческого слабоумия, высокого давления, пережила инсульты, у нее снижена подвижность», — описывает издание физическое состояние женщины.

Ее дочь Марция Вазири, проживающая в Дании в течение 25 лет, рассказала газете, что ее мать не проживет в афганской столице и двух дней. «У нас не осталось родственников в Афганистане, которые могли бы ее приютить. Два моих родных брата также проживают в Дании», — рассказала она.

В настоящее время женщины проживают в городе Орхус.

В марте власти Дании решили депортировать 109 афганцев, отмечает The Local.