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19:06, 15 июля 2026Наука и техника

Перечислены защищающие мозг от возрастных изменений продукты

Nutrients: Ягоды, зеленый чай и оливковое масло способствуют сохранению здоровья мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Risen20019 / Shutterstock / Fotodom

Ягоды, зеленый чай, какао, кофе и оливковое масло первого отжима могут способствовать сохранению здоровья мозга с возрастом. К такому выводу пришли ученые из Университета Земмельвейса, проанализировавшие результаты сотен научных исследований. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Авторы обзора изучили данные лабораторных исследований, экспериментов на животных, клинических испытаний и наблюдений за людьми. Особое внимание они уделили полифенолам — природным соединениям, которыми богаты многие продукты растительного происхождения.

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По данным исследователей, полифенолы способны уменьшать воспаление и окислительный стресс, защищать нервные клетки и поддерживать их нормальную работу. Эти процессы считаются важными для замедления возрастных изменений мозга и снижения риска нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Помимо ягод, зеленого чая, какао, кофе и оливкового масла, специалисты рекомендуют регулярно включать в рацион овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, рыбу и орехи. Именно такой набор продуктов лежит в основе средиземноморской диеты и диеты MIND, которые считаются наиболее полезными для здоровья мозга.

При этом ученые подчеркивают, что дело не в каком-то одном «суперпродукте». Наибольшую пользу приносит разнообразное питание с преобладанием растительной пищи, а не прием отдельных добавок или экстрактов.

Авторы также отмечают, что пока не существует продуктов, способных гарантированно предотвратить болезнь Альцгеймера или деменцию. Однако накопленные данные свидетельствуют о том, что длительное соблюдение здорового рациона может помочь сохранить когнитивные функции и поддержать здоровье мозга с возрастом.

Ранее ученые выяснили, что употребление авокадо снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при ожирении.

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