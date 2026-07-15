Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 15 июля 2026ПутешествияЭксклюзив

Российская туристка оценила обстановку в ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Россиянка рассказала, что в Дубае безопасно на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Российская туристка побывала в ОАЭ и оценила обстановку в стране на фоне эскалации на Ближнем Востоке фразой «очень безопасно». Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам москвички, в Дубае, так же как и в других эмиратах, очень спокойно — отдыхающим и местным жителям ничего не грозит. «Я недавно вернулась оттуда. Очень безопасно, никаких волнений или атак нет, все тихо», — заверила она. Туристка добавила, что ездить в ОАЭ в нынешних условиях можно без опаски.

Ранее россиян предупредили об эскалации конфликта в Персидском заливе и призвали к осторожности. В связи с обострением боевых действий на Ближнем Востоке путешественникам рекомендовано принимать дополнительные меры личной безопасности, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, внимательно следить за предупреждениями местных властей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский снова сорвался на русский язык
    В Киеве раскрыли следующую должность одного из конкурентов Зеленского
    Артемий Лебедев раскрыл отношение к Собчак
    Инфляция в России резко замедлилась
    Дело о 100 миллиардах рублей против экс-руководителей Промсвязьбанка рассмотрят заочно
    Пригожин высказался о ревности к Валерии
    Российские войска второй раз за день ударили по украинским судам
    Тарасова резко высказалась о Милонове в ответ на критику Плющенко
    Россиянам раскрыли плюсы летнего отпуска в одной стране бывшего СССР
    Вучич отказался от одного действия против России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok