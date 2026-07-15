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19:10, 15 июля 2026Россия

У россиянина обнаружили «растворившую» часть челюсти патологию

В Свердловской области врачи прооперировали мужчину с кистой, «растворившей» часть челюсти
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Здоровье уральцев»

В Свердловской области врачи прооперировали мужчину с кистой, которая «растворила» у него часть челюсти. Об этом сообщает региональный Минздрав.

52-летний местный житель обратился в больницу, потому что ему стало сложно открывать рот. Обследование показало, что у пациента появилась киста. Из-за давления костная ткань рассасывалась, после чего киста занимала освободившееся место.

Специалисты удалили зуб мудрости, а также содержимое кисты, после чего установили специальную трубку, устраняющую накопление жидкости. Уточняется, что полное восстановление тканей займет около двух лет.

Ранее стало известно, что в Иркутске врачи спасли двухмесячную девочку, у которой в брюшной полости нашли кисту яичника весом почти в килограмм.

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