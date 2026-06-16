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20:44, 16 июня 2026Моя страна

Российские врачи вырезали кисту весом в килограмм у двухмесячной девочки

В Иркутске двухмесячной девочке провели операцию по удалению килограммовой кисты яичника
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: worradirek / Shutterstock / Fotodom

В Иркутске врачи спасли двухмесячную девочку, у которой в брюшной полости нашли кисту яичника весом почти в килограмм. Об этом сообщает ИА «Иркутск Сегодня».

После диагностики медики приняли решение о необходимости оперативного удаления образования. Операция длилась несколько часов и прошла малоинвазивно — образование вырезали через три крошечных прокола. Хирурги откачали жидкость из гигантской кисты и сумели сохранить часть яичника. Это значит, что в будущем девочка сможет иметь собственных детей. Для шестикилограммового ребенка килограммовая опухоль сравнима с арбузом в животе для взрослого.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, уже через несколько дней шрамы от операции станут практически незаметными. Врачи называют случившееся настоящим медицинским чудом, подчеркивая, что подобные вмешательства у детей такого возраста выполняются крайне редко и требуют высочайшего мастерства. Сама операция — результат слаженной работы анестезиологов, реаниматологов и детских хирургов.

Ранее тюменские онкологи впервые смогли вылечить пациентку с редким типом рака щитовидной железы, с которым живут всего три-пять месяцев. «Это одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи с крайне неблагоприятным прогнозом. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3–5 месяцев», — сообщила заведующая отделением опухолей головы и шеи «Медицинского города» Динара Вонтлая.

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