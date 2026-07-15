Павлюченко предсказал исход полуфинала чемпионата мира между Аргентиной и Англией

Футболист Павлюченко предсказал победу Аргентины в полуфинале чемпионата мира с Англией

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко предсказал исход полуфинального матча чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Англии и Аргентины. Его слова приводит «Ставка ТВ».

Футболист поставил на победу аргентинцев со счетом 2:1 или 3:2. Он посчитал, что матч будет результативным. «У аргентинцев есть какой-то фарт, характер и Лионель Месси, который может решить все в одном эпизоде», — заявил Павлюченко.

Ранее букмекеры назвали самых вероятных авторов голов в матче между Англией и Аргентиной. Наибольшие шансы забить, по котировкам, у англичанина Харри Кейна и Месси — на каждого предлагают коэффициент 2,30.

Встреча между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель встречи сыграет в финале ЧМ-2026 со сборной Испании, которая в своем полуфинале одолела Францию со счетом 2:0.