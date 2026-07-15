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17:27, 15 июля 2026Ценности

Россиянка показала влияние семечек на внешность и вызвала ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @anastasiiiamo

Россиянка Анастасия Хомик показала влияние употребления семян подсолнечника на внешность и вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах женщина продемонстрировала V-образные щели между передними зубами на верхней и нижней челюсти. Она рассказала, что каждый день щелкала семечки, что привело к подобному дефекту.

«Я не знаю, чем я думала. (...) За последний год зубы сточились настолько, что я сильно стала обращать на это внимание, особенно на фотографиях», — заявила автор поста.

В то же время Хомик запечатлела, что обратилась к стоматологу, который провел реставрацию и вернул зубам здоровый вид.

Ролик набрал 1,7 миллиона просмотров. «Я два зуба так же сточила. Врач сказал, что впервые видит такую любовь к семечкам», «У меня с детства передние зубы тоже неровные из-за семечек», «Я пальцами их открываю до мозолей», «Вы на всякий случай еще печень с селезенкой и желчным пузырем проверьте», — заявили юзеры в комментариях.

В марте российская блогерша Лина (фамилия неизвестна) установила виниры в Турции и впала в истерику из-за разрушенных зубов.

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