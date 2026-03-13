Россиянка впала в истерику из-за разрушенных зубов после установки виниров в Турции

Российская блогерша Лина (фамилия неизвестна) установила виниры в Турции и впала в истерику из-за разрушенных зубов. Ролик, набравший 1,1 миллиона просмотров, опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом linnnyks записала ролик, в котором в слезах рассказала, что решила сточить натуральные резцы и установить белоснежные коронки. «Просто чтобы они были типа ровные, как у Егора Крида белые. Не надо этого делать, я совершила ошибку, когда сточила свои зубы», — посетовала она.

По словам девушки, врачи слишком сильно уменьшили ее природные зубы, чтобы надеть накладки. В результате этого у нее постоянно стали воспаляться нервы. «У меня уже нет никаких нервов, почти все они удалены. В прошлом году мне удалили шесть нервов, сегодня у меня воспалилось два нерва, я не могла спать, не помогают никакие таблетки. Боль невыносимая, ничего не помогает, просто ничего», — отчаянно высказалась Лина.

Пользователи сети поддержали россиянку в комментариях под видео. «Мне просто искренне жаль девушку, ну и, конечно, спасибо ей, что делится», «Просто хочу вас пожалеть, зубная боль очень сильная и трудно переносимая. Дорогая, желаю, чтобы все прошло», «Солнышко, благодарю за твою историю. Крепись», — посочувствовали они.

