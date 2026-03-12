Аскольд Запашный едва не лишился зубов за три миллиона рублей

Народный артист России Аскольд Запашный едва не лишился зубов на хоккейной тренировке. Подробности инцидента публикует Telegram-канал «Mash на спорте».

Выяснилось, что во время любительского занятия одного из игроков толкнули на борт и во время падения он случайно попал наотмашь клюшкой по лицу дрессировщику. По словам Запашного, ему выбили только один зуб, хотя удар был такой силы, что могло снести все виниры, стоимость которых составляет три миллиона рублей.

