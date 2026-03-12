Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:21, 12 марта 2026Ценности

Аскольд Запашный едва не лишился зубов за три миллиона рублей

Аскольд Запашный едва не лишился зубов за 3 млн рублей на хоккейной тренировке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Аскольд Запашный едва не лишился зубов на хоккейной тренировке. Подробности инцидента публикует Telegram-канал «Mash на спорте».

Выяснилось, что во время любительского занятия одного из игроков толкнули на борт и во время падения он случайно попал наотмашь клюшкой по лицу дрессировщику. По словам Запашного, ему выбили только один зуб, хотя удар был такой силы, что могло снести все виниры, стоимость которых составляет три миллиона рублей.

Материалы по теме:
«Если проиграем — все сольются в едином порыве хейта» Чего ожидать от сборной России по хоккею на пекинской Олимпиаде
«Если проиграем — все сольются в едином порыве хейта»Чего ожидать от сборной России по хоккею на пекинской Олимпиаде
2 февраля 2022
«За нашими охотились давно» Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
«За нашими охотились давно»Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
11 февраля 2022

В феврале известный актер показал улыбку без зуба и раскрыл неожиданную причину его отсутствия. Марк Консуэлос лишился зуба из-за травмы в детстве и несчастного случая с временным протезом во время имплантации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы потребуем репарации». Вышло первое обращение нового лидера Ирана. Аятолла заявил о мести и раскрыл тактику в Ормузском проливе

    Укушенный палец российского полицейского оценили в полмиллиона рублей

    КСИР сообщил об ударах по Израилю

    Россиян призвали воздержаться от стрижки одного вида деревьев на даче

    Озвучена «народная примета» о прошедших «Вагнер» россиянах

    Летучая мышь забралась в квартиру к пенсионерке и испугала ее

    Россиянам раскрыли распространенную ошибку при употреблении яблок

    В США увидели важную веху в истории F-47

    Названы лучшие города мира для путешествий

    На Западе указали на странности в поведении Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok