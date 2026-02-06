Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:58, 6 февраля 2026Ценности

Известный актер показал улыбку без зуба и раскрыл неожиданную причину его отсутствия

Актер Марк Консуэлос показал улыбку без зуба из-за выпавшего на съемках протеза
Екатерина Ештокина

Кадр: Live with Kelly and Mark

Известный испанско-американский актер Марк Консуэлос показал улыбку без зуба и раскрыл неожиданную причину его отсутствия. Деталями он поделился в программе Live with Kelly and Mark.

54-летний артист посетил шоу с супругой, телеведущей Келли Риппой. При этом артист показал зрителям снимок, на котором у него отсутствовал один передний резец. По словам Консуэлоса, это произошло из-за травмы в детстве и несчастного случая с временным протезом во время имплантации.

«В четвертом классе у нас в спортзале была полоса препятствий, и я собирался пройти ее. Нужно было нырять и скользить под перекладинами... и, кажется, я немного просчитался. Я ударился зубом о маленькую перекладину, под которой нужно было пролезть, и отколол зуб пополам», — признался он.

В последующие годы на зуб несколько раз ставили коронку, пока врачи не порекомендовали установить постоянный имплант. Когда актер решился на коррекцию внешности, нужно было походить с временным протезом.

Однако однажды знаменитости пришлось вернуться в Ванкувер для съемок короткой сцены сериала «Ривердейл». Из-за того, что протез вызывал у него небольшую шепелявость, врачи быстро поставили ему временный зуб, который выпал во время взлета.

В апреле 2023 года лишившаяся переднего зуба блогерша показала внешность без съемных протезов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на офицера ГРУ. Что известно о нападении на генерал-лейтенанта Алексеева и розыске киллера?

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Редкие дельфины-панды попали на видео

    Военкор оценил переход населенного пункта в Сумской области под российский контроль

    В Раде назвали 2026-й годом возвращения России в международный спорт

    Российские дроны пробьют «мангалы» ударным ядром

    В Кремле сообщили о созыве Путиным оперативного совещания с членами Совета безопасности

    Известный актер показал улыбку без зуба и раскрыл неожиданную причину его отсутствия

    На фоне рекордных долгов РЖД начали занимать деньги в юанях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok