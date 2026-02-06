Известный актер показал улыбку без зуба и раскрыл неожиданную причину его отсутствия

Актер Марк Консуэлос показал улыбку без зуба из-за выпавшего на съемках протеза

Известный испанско-американский актер Марк Консуэлос показал улыбку без зуба и раскрыл неожиданную причину его отсутствия. Деталями он поделился в программе Live with Kelly and Mark.

54-летний артист посетил шоу с супругой, телеведущей Келли Риппой. При этом артист показал зрителям снимок, на котором у него отсутствовал один передний резец. По словам Консуэлоса, это произошло из-за травмы в детстве и несчастного случая с временным протезом во время имплантации.

«В четвертом классе у нас в спортзале была полоса препятствий, и я собирался пройти ее. Нужно было нырять и скользить под перекладинами... и, кажется, я немного просчитался. Я ударился зубом о маленькую перекладину, под которой нужно было пролезть, и отколол зуб пополам», — признался он.

В последующие годы на зуб несколько раз ставили коронку, пока врачи не порекомендовали установить постоянный имплант. Когда актер решился на коррекцию внешности, нужно было походить с временным протезом.

Однако однажды знаменитости пришлось вернуться в Ванкувер для съемок короткой сцены сериала «Ривердейл». Из-за того, что протез вызывал у него небольшую шепелявость, врачи быстро поставили ему временный зуб, который выпал во время взлета.

В апреле 2023 года лишившаяся переднего зуба блогерша показала внешность без съемных протезов.