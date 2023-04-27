Лишившаяся переднего зуба блогерша показала внешность без съемных протезов

Блогерша сняла съемные протезы на камеру и показала внешность без переднего зуба

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) лишилась переднего зуба и показала внешность без съемных протезов на камеру. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Сначала на размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом jolitazadeikiene.mymonat предстала с белоснежными зубами одинаковой формы. Затем девушка сняла съемные накладки и продемонстрировала улыбку с кривыми резцами натурального оттенка. При этом на кадрах видно, что у героини публикации отсутствует передний зуб. «Так я выглядела до того, как решила полететь в Турцию, чтобы вылечить все свои зубы», — рассказала она.

Затем блогерша продемонстрировала свое лицо после многочисленных стоматологических процедур. В опубликованном ролике девушка показала ровную улыбку естественного цвета. «Лечение еще не закончено», — заключила она.

Подписчики решили оценить новый внешний вид юзерши в комментариях под постом. «Выглядите отлично!», «Вы молодец, что решились на это», «Великолепно!» — восхитились они.

Ранее в апреле Блогерша Чей (фамилия неизвестна), лишившаяся зубов, также показала внешность без протезов на камеру. Сначала на размещенных кадрах юзерша продемонстрировала улыбку с зубами естественной формы и цвета. Затем женщина сняла конструкцию с искусственными накладками с нижней и верхней челюстей. В ролике видно, что у Чей нет ни одного резца.