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14:44, 13 апреля 2023Ценности

Блогерша лишилась зубов в 20 лет и показала внешность без протезов

Блогерша Чей лишилась зубов в 20 лет и показала улыбку без протезов

Кадр: видео @cheyssmilejourney

Блогерша Чей (фамилия неизвестна), лишившаяся зубов, показала внешность без протезов на камеру. Соответствующий ролик она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

30-летняя инфлюэнсерша с никнеймом cheyssmilejourney призналась, что осталась без натуральных резцов из-за наркотической зависимости в молодости. В связи с этим когда ей было 20 лет, она установила съемные протезы у стоматолога.

Сначала на размещенных кадрах юзерша продемонстрировала улыбку с зубами естественной формы и цвета. Затем женщина сняла конструкцию с искусственными накладками с нижней и верхней челюстей. В ролике видно, что в полости рта Чей нет ни одного резца. По словам героини публикации, она мечтает накопить средства на импланты.

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Публикация стала вирусной и набрала 1,4 миллиона просмотров. Подписчики решили поддержать блогершу в комментариях под постом. «Вы по-прежнему красивы как снаружи, так и внутри», «Вы прекрасны и без зубов», «Мне нравится», — написали они.

В декабре беззубая блогерша рассказала о неожиданной проблеме с уходом за полостью рта. Героиня публикации принялась чистить зубы, приподнимая пальцами верхнюю губу. Она призналась, что уход за деснами приносит ей дискомфорт.

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Екатерина Ештокина
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