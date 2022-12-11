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20:12, 11 декабря 2022Ценности

Беззубая блогерша рассказала о неожиданной проблеме с уходом за полостью рта

Беззубая 24-летняя TikTok-блогерша Нэт рассказала о щекотке при чистке зубов

Кадр: @TOOTHHOTTOHANDLE / TikTok

Блогерша Нэт (фамилия неизвестна) с никнеймом @toothhottohandle, которая удалила все зубы из-за хронического заболевания, рассказала о неожиданной проблеме с уходом за полостью рта. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 24-летняя девушка предстала перед зрителями в клетчатом кардигане и с распущенными мокрыми волосами на фоне ванной комнаты. При этом в ролике видно, что юзерша держит в руках зубную щетку. «Чего я не знала об уходе за деснами после удаления зубов», — подписала она публикацию.

Затем героиня публикации принялась чистить полость рта, приподнимая пальцами верхнюю губу. Блогерша продемонстрировала обе челюсти, в которых полностью отсутствуют зубы. «Чистить десны бывает щекотно. А еще человек может оказаться не таким, каким вы ожидаете его увидеть», — добавила Нэт.

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Подписчики удивились смелому поступку инфлюэнсерши и поделились своим опытом по уходу за деснами в комментариях под материалом. «Воспользуйтесь детской щеткой, силиконовой. Они созданы специально для десен и совсем не щекочут!», «Нет ничего лучше немедленной установки имплантов», «Спасибо, что поделились своей историей! Я не могу дождаться, когда, наконец, тоже буду улыбаться», — написали они.

В феврале беззубая девушка начала сниматься без протеза и прославилась в социальной сети TikTok. Так, например, в одном из роликов героиня материала показала естественную внешность без вставных зубов, после чего нанесла на лицо макияж в нюдовых оттенках и переоделась в праздничный наряд.

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Екатерина Ештокина
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