Беззубая девушка показала настоящее лицо и прославилась в TikTok

Беззубая девушка начала сниматься без протеза и прославилась в социальной сети TikTok. На ее ролики, опубликованные на платформе, обратили внимание в The Sun.

Блогерша Лили (Lilyy), посты которой в общей сложности набрали 21 миллион лайков, регулярно делится с подписчиками развлекательными видео, в которых демонстрирует свое настоящее лицо. По словам девушки, несмотря на постоянную травлю со стороны других пользователей, она продолжит показывать свою улыбку без нескольких зубов.

Так, например, в одном из последних роликов героиня материала показала естественную внешность без вставных зубов, после чего нанесла на лицо макияж в нюдовых оттенках и переоделась в праздничный наряд, состоявший из кроп-топа и облегающих брюк с завышенной талией.

Зрители оценили искренность Лили в комментариях под последней публикацией. «Ты прекрасна», «Очень забавное, но нужное для всех девушек видео! Спасибо», «Обожаю твой юмор, красотка», «Самая лучшая», «Мне нравится, что ты подходишь к этому с юмором», «Забей на хейтеров», — высказывались пользователи сети.

В августе прошлого года популярная из-за красоты женщина оказалась беззубой и показала настоящее лицо. 36-летняя Алисия (Alicia) регулярно предстает перед зрителями с длинными наращенными волосами, ярким макияжем и ровными белыми зубами. В одном из видео блогерша решила показать фанатам природную внешность и вытащила изо рта искусственную челюсть: героиня материала оказалась полностью беззубой.