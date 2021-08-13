Популярная из-за красоты женщина оказалась беззубой и показала настоящее лицо

Женщина обрела популярность в соцсетях благодаря своей красоте и решила показать подписчикам свое настоящее лицо. На видео в ее TikTok-аккаунте обратили внимание в The Sun.

36-летняя Алисия (Alicia), на которую подписаны более двух миллионов пользователей, регулярно публикует эпизоды из своей повседневной жизни. В большинстве роликов она предстает перед зрителями с длинными наращенными волосами, ярким макияжем и ровными белыми зубами.

В одном из видео блогерша решила показать фанатам природную внешность. Она позировала перед камерой в привычном образе, а затем начала снимать фейковые волосы и удалять мейкап, стирая его салфеткой с левой половины лица. Алисия завершила съемку, вытащив изо рта искусственную челюсть: героиня материала оказалась полностью беззубой.

По информации издания, женщина потеряла все зубы во время беременности 15 лет назад. «Я плохо питалась и была не такой здоровой, какой должна была быть. Ребенок забрал у меня то, чего, как выяснилось, у меня и так почти не было. В основном это был кальций из моих зубов», — поделилась она.

В июне американская предпринимательница поделилась страшными последствиями процедуры по уменьшению желудка и прославилась в сети. Владелица магазина кристаллов и минералов рассказала, что мечтала о похудении и сделала желудочное шунтирование. После операции у нее появились проблемы со здоровьем, в том числе анемия и авитаминоз, которые привели к тому, что женщина лишилась зубов.