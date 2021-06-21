Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети

Американская предпринимательница поделилась страшными последствиями процедуры по уменьшению желудка и прославилась в сети. Ее историю публикует Ladbible.

Владелица магазина кристаллов и минералов Кэти Блайт (Cathy Blythe) рассказала, что мечтала о похудении и для избавления от лишнего веса сделала желудочное шунтирование, суть которого заключается в создании небольшого резервуара в верхней части желудка, способного вместить маленькое количество твердой пищи.

По словам героини материала, после операции у нее появились проблемы со здоровьем, в том числе анемия и авитаминоз, которые привели к тому, что женщина лишилась зубов. «У меня развился кариес, из-за чего я осталась практически без всех зубов. Я потратила много денег и лет, пытаясь сохранить оставшиеся зубы», — пожаловалась Блайт.

Согласно материалу, в конечном счете американка приняла решение удалить все зубы и установить специальные протезы, которые через несколько лет хочет заменить на имплантаты. «Я считаю, что перед проведением желудочного шунтирования врачи должны предупреждать пациентов о том, что они могут остаться беззубыми», — добавила бизнесвумен.

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Известно, что Блайт создала TikTok-аккаунт, чтобы поддержать молодых людей, которым также приходится носить зубные протезы. Отмечается, что в общей сложности ее ролики набрали больше 1,5 миллиона лайков. «Я хочу, чтобы все осознали, что протезы могут носить люди абсолютно всех возрастов из-за разных причин», — заключила американка.

В феврале 2020 года появилась информация о клиентах, которые остались без зубов после процедуры отбеливания, сделанной неумелыми врачами. Своей историей поделилась одна из пострадавших. Клэр Кларк (Clare Clark) призналась, что после посещения косметолога она не могла есть и говорить, так как ее верхняя губа распухла. Отек прошел через два дня, однако клиентка мучилась от волдырей во рту еще несколько недель.