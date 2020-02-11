Клиенты лишились зубов на процедурах по отбеливанию из-за неумелых врачей. Об этом сообщает «Би-би-Си».

По данным проведенного порталом исследования, количество выполненных неквалифицированными специалистами процедур выросло на 26 процентов в 2019 году по сравнению с прошлым годом. Многие косметологи, не имеющие соответствующего медицинского образования, используют в работе средства, которые в дальнейшем приводят к потере зубов, ожогам и волдырям в полости рта и на лице.

Одна из пострадавших Клэр Кларк (Clare Clark) рассказала о последствиях проведенного за 60 фунтов (около пяти тысяч рублей) отбеливания зубов. После посещения косметолога она не могла есть и говорить из-за того, что ее верхняя губа распухла. Отек прошел через два дня, однако клиентка мучилась от волдырей во рту еще несколько недель.

Материалы по теме Сверкающие рты Богачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво

«Я связалась со специалистом, и она сказала, что это похоже на аллергическую реакцию, но с медицинской точки зрения никаких советов от нее не последовало», — отметила 42-летняя Кларк.

Эксперты отметили, что в Великобритании любой желающий может за несколько часов получить сертификат специалиста по отбеливанию зубов, который позволит им открыть свой собственный бизнес.

В январе 2020 года врач-самоучка вколол женщине говяжий желатин вместо ботокса и инфицировал ее. После проведенных инъекций пенсионерка перенесла анафилактический шок — мучительную аллергическую реакцию, которая в случае несвоевременно оказанной помощи могла стать причиной ее смерти.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!