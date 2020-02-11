Клиенты лишились зубов на процедурах по отбеливанию из-за неумелых врачей. Об этом сообщает «Би-би-Си».
По данным проведенного порталом исследования, количество выполненных неквалифицированными специалистами процедур выросло на 26 процентов в 2019 году по сравнению с прошлым годом. Многие косметологи, не имеющие соответствующего медицинского образования, используют в работе средства, которые в дальнейшем приводят к потере зубов, ожогам и волдырям в полости рта и на лице.
Одна из пострадавших Клэр Кларк (Clare Clark) рассказала о последствиях проведенного за 60 фунтов (около пяти тысяч рублей) отбеливания зубов. После посещения косметолога она не могла есть и говорить из-за того, что ее верхняя губа распухла. Отек прошел через два дня, однако клиентка мучилась от волдырей во рту еще несколько недель.
«Я связалась со специалистом, и она сказала, что это похоже на аллергическую реакцию, но с медицинской точки зрения никаких советов от нее не последовало», — отметила 42-летняя Кларк.
Эксперты отметили, что в Великобритании любой желающий может за несколько часов получить сертификат специалиста по отбеливанию зубов, который позволит им открыть свой собственный бизнес.
В январе 2020 года врач-самоучка вколол женщине говяжий желатин вместо ботокса и инфицировал ее. После проведенных инъекций пенсионерка перенесла анафилактический шок — мучительную аллергическую реакцию, которая в случае несвоевременно оказанной помощи могла стать причиной ее смерти.