Российский косметолог изуродовала клиентку и села в тюрьму

Недобросовестный косметолог изуродовала клиентку и села в тюрьму на четыре года. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд в Ставропольском крае признал виновной Ирину Лобач в том, что она проводила косметологические процедуры у себя дома, не имея при этом соответствующего медицинского образования.

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В январе 2018 года косметолог-самоучка вколола 30-летней клиентке инъекцию экзогенного вещества. После процедуры у женщины произошли абсцессы верхнего века и губ, которые осложнились гнойным воспалением. В результате был причинен тяжкий вред ее здоровью.

Следственный комитет опубликовал фотографию с места жительства осужденной в своем Instagram-аккаунте. На снимке запечатлены шприцы и ампулы с препаратами, которые хранились в холодильнике в одном отделении вместе с колбасой и луком.

Ранее в январе стало известно о случае, когда неумелый косметолог случайно накачал бьюти-блогерше артерию вместо губ. После того, как 22-летняя Кэссиди Валентайн покинула заведение, ее губы начали разбухать, а затем посинели. Тогда девушка обратилась в другую клинику, где специалисты объяснили, что некомпетентный косметолог закачал филлер в ее артерию. Кроме того, по словам врачей, ее губа могла отвалиться, если бы девушка обратилась за помощью чуть позже.

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