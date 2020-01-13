Неумелый врач накачал девушке артерию вместо губ

Неумелый врач случайно накачал бьюти-блогерше артерию вместо губ. Свою историю 22-летняя Кэссиди Валентайн (Cassidy Valentine) из Англии рассказала The Sun.

По словам жительницы Лондона, в апреле 2019 года к ней обратились представители местной клиники и попросили ее о рекламе своих услуг. Взамен они предложили девушке бесплатно накачать губы в их заведении, но Валентайн отказалась.

«Я не хотела, чтобы люди, подписанные на мой блог, думали, что я недовольна своей внешностью. Ведь я пытаюсь донести до своей аудитории мысль о том, что каждый человек по-своему прекрасен», — пояснила британка.

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Однако позже англичанка призналась, что испытывала неуверенность в себе и через некоторое время все же решилась на увеличение губ. Процедура заняла всего десять минут и вызвала подозрение у пациентки, но врач смог убедить ее в том, что это нормально.

После того, как Валентайн покинула заведение, ее губы начали разбухать, а затем посинели. Тогда девушка обратилась в другую клинику, где специалисты объяснили, что некомпетентный косметолог закачал филлер в ее артерию. Кроме того, по словам врачей, ее губа могла отвалиться, если бы девушка обратилась за помощью чуть позже.

Пострадавшей ввели вещество, которое расщепляет гиалуроновую кислоту, и она пошла на поправку. После инцидента британка запустила кампанию, призывающую власти запретить делать данную процедуру лицам, не достигшим 18 лет.

В декабре 2019 года женщина закачала в губы филлеры, и ее десны почернели из-за отмирания тканей. Как только косметолог начала процедуру, у пациентки возникло ощущение, «будто в ее губы имплантировали мяч для гольфа».

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