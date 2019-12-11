Женщина увеличила губы ко дню рождения и три года проходила с «рыбьим ртом»

Женщина увеличила губы в преддверии своего 50-го дня рождения и три следующих года страдала от раздувшегося «рыбьего рта». Ее историю приводит Daily Mail.

Кэй Смит (Kay Smith) из Дарвела, Шотландия, призналась, что к празднику решила закачать в губы филлеры «для поднятия самооценки». Однако после процедуры организм начал отторгать филлер, из-за чего губы сильно раздулись и начали причинять женщине болевые ощущения.

«К сожалению, мой организм негативно отреагировал на филлер, губы распухли, и я осталась с рыбьим ртом. Время от времени они становились меньше, но затем снова набухали, особенно при высокой температуре воздуха, — поделилась Смит. — Я помню, как мы с дочерью отдыхали на Майорке. Она посмотрела на меня и удивилась: "Мам, ты что, снова увеличила губы?"».

После этого шотландка поняла, что проблема будет преследовать ее до тех пор, пока она не обратится за помощью к квалифицированному специалисту. Женщина пришла в клинику Synergy Clinic в Глазго, где доктор Джуди Тодд аккуратно извлекла прежние филлеры из ее губ, а затем закачала другие — более качественные. Пациентка осталась довольна результатом последней процедуры.

В ноябре стало известно, что российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ. Новая форма получила название «губы-осьминоги» или «губы дьявола»: после точечного введения инъекций с филлером их контур приобретает шесть «углов» и становится похожим на осьминога.

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