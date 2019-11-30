Любителей «губ дьявола» напугали шрамами и рубцами

Набирающая популярность в России косметическая процедура, в результате которой губы приобретают шестиугольную форму, может быть опасной для аллергиков. Об этом телеканалу «360» рассказала косметолог Елена Гонт.

По ее словам, сама по себе процедура безболезненная, представляет не большую опасность, чем другие процедуры, и не оставляет последствий. Спустя некоторое время гиалуроновая кислота выводится из организма, а губы принимают привычный вид.

Однако при наличии аллергии или проблем с иммунитетом процедура может обернуться образованием рубцовой ткани и появлением небольших шрамов, которые останутся на всю жизнь.

Также Гонт отметила, что делать эту процедуру согласится не каждый врач-косметолог. «Люди, которые далеки от медицины и эстетики, зарабатывают только деньги. Это их удел — уродовать людей», — подчеркнула Гонт.

Ранее в ноябре стало известно, что российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ. Новая форма получила название «губы-осьминоги» или «губы дьявола»: после точечного введения инъекций с филлером их контур приобретает шесть «углов» и становится похожим на осьминога.

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