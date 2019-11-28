70-летняя супермодель увидела вред во внешности Ким Кардашьян

Британская бывшая супермодель Твигги раскритиковала популярную у девушек процедуру по увеличению губ. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению 70-летней знаменитости, погоня за внешностью сестер Кардашьян побуждает поклонниц прибегать к помощи косметологов, в которой они на самом деле не нуждаются. Твигги также заявила, что женщины, которые вкалывают ботокс или филлеры, становятся похожими на бурундуков, и призналась, что ей не нравятся результаты таких процедур,

Твигги отметила, что из-за антипатии к внешности людей с ботоксом она отказалась от посещения косметолога, несмотря на то что нуждается в небольшой коррекции губ.

В марте накачанным губам предрекли уход в прошлое. Уточнялось, что увеличение губ с помощью филлеров, которые приобрели популярность благодаря сестре Ким Кардашьян Кайли Дженнер, заменит новая процедура. Она заключается в том, что вместо увеличения размера губ им придают более четкие очертания.

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