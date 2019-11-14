Женщина сэкономила на косметологе и получила распухшие и выцветшие губы

Губы 24-летней англичанки распухли и побелели после того, как она сэкономила на филере во время косметологической процедуры. Об этом сообщает Hertfordshire Mercury.

Сиана О'Коннор (Siana O'Connor) хотела губы, как у самой молодой миллиардерши в мире и основательницы одноименного косметического бренда Кайли Дженнер. Женщина призналась, что в вопросе увеличения губ последовала примеру многих знакомых, блогеров и знаменитостей. При этом друзья убеждали англичанку, что она совсем не нуждается в этой процедуре.

О'Коннор решила закачать филер в верхнюю губу, которая казалась ей слишком невыразительной по сравнению с нижней. В 2016 году она нашла недорогого косметолога и заплатила 70 фунтов (5,8 тысячи рублей) за 0,25 миллилитров вещества. Результат ее устроил, и она еще неоднократно повторяла процедуру, пока не забеременела.

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После рождения ребенка англичанка вновь закачала 0,5 миллилитра филера в губы в апреле 2019 года, но сразу почувствовала дискомфорт. Ее губы опухли, потеряли цвет, покрылись волдырями и начали болеть. В результате она была вынуждена пройти процедуры по избавлению от филера в губах, а также по настоянию врача принимала таблетки 12 раз в день.

Ранее в ноябре мать троих детей из Бразилии хотела увеличить ягодицы, однако процедура обернулась тяжелыми увечьями. В клинике Рио-де-Жанейро в ягодицы 26-летней Анджелы Педроза (Angela Pedrosa) закачали 300 миллилитров силикона. Операция прошла неудачно, ее организм начал отторгать инородный материал.

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