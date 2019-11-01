Женщина захотела увеличить ягодицы и получила тяжелые увечья

Мать троих детей из Бразилии хотела увеличить ягодицы, однако процедура обернулась тяжелыми увечьями. Об этом сообщает Daily Mail.

В клинике Рио-де-Жанейро в ягодицы 26-летней Анджелы Педроза (Angela Pedrosa) закачали 300 миллилитров силикона. Операция прошла неудачно, ее организм начал отторгать инородный материал.

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Педроза провела в больнице два месяца, пока врачи боролись за ее жизнь, удаляя зараженные и разлагающиеся ткани. В результате у нее остались шрамы, похожие на кратеры. Теперь бразильянке предстоит перенести еще одну процедуру — пересадку жира из других частей тела, чтобы вернуть ягодицам прежний вид.

В октябре мать троих детей из Англии сделала две пластические операции одновременно из экономии и умерла. Женщина обратилась в клинику с просьбой увеличить ей грудь и подтянуть кожу живота, которая стала дряблой после рождения второго сына. Через несколько недель после процедуры в ее сердце и легких образовались тромбы.

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