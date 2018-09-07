Увеличение ягодиц оказалось опасным для жизни

Популярная процедура по увеличению ягодиц Brazilian bum оказалась опасной для жизни. Об этом сообщает The Sun.

Издание рассказало о судьбах двух женщин, одна из которых столкнулась со страшными последствиями после процедуры, а вторая — погибла. Первая пострадавшая — 21-летняя победительница международной лотереи EuroMillions Джейн Парк — получила сепсис в результате ошибки в ходе процедуры. «Это адские страдания. Я знаю, что красота требует жертв, но это невыносимо», — рассказала она.

Другая женщина — мать троих детей Леа Кембридж — умерла прямо во время процедуры, которая проводилась в Турции 29 августа. Точные причины ее смерти до сих пор не установлены. «Пару дней назад я был счастлив. А теперь я сломлен, и это навсегда. Мне очень больно, а это только начало. Моя жизнь кончена», — прокомментировал муж Кембридж 31-летний Скотт Фрэнкс.

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Процедура Brazilian bum проводится в четыре этапа, стоимость каждого из них — около 260 долларов. По заверениям создателей, кроме увеличения ягодиц, процедура способствует увеличению эластичности кожи, избавляет от растяжек и целлюлита.

В августе участница британского реалити-шоу Love Island Эмма-Джейн Вудхамс воспользовалась смертью многодетной матери, погибшей в ходе процедуры Brazilian bum, чтобы прорекламировать утягивающий корсет в профиле своего Instagram.

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