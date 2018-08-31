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Телезвезда воспользовалась смертью многодетной матери для рекламы корсета

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Участница британского реалити-шоу Love Island Эмма-Джейн Вудхамс воспользовалась смертью многодетной матери, чтобы прорекламировать утягивающий корсет в профиле своего Instagram.

В четверг, 30 августа, 21-летняя Вудхамс опубликовала фотографию в нижнем белье и красном корсете. «Вы, вероятно, видели в новостях, что одна из трех тысяч процедур по увеличению ягодиц заканчивается смертью пациента. Я это уже говорила и скажу еще раз: девушки, покупайте корсет @maskateertm, приседайте сколько можете и работайте с тем, что дала вам природа», — написала девушка под снимком, имея в виду погибшую от осложнений во время операции мать троих детей Лею Кембридж.

Более того, в конце сообщения Вудхамс предоставила поклонникам промокод для получения скидки при заказе корсета.

Подписчиков шокировало поведение телезвезды. «Это мерзко. Ей должно быть за себя стыдно! Просто немыслимо искать выгоду в смерти бедной девочки», — критиковали они в комментариях.

Тем не менее пост Вудхамс, на которую на данный момент подписаны 353 тысячи человек, собрал шесть тысяч лайков.

В мае поклонники высмеяли американскую топ-модель Кендалл Дженнер за заметно отредактированный живот на фотографии, опубликованной в ее Instagram-аккаунте. На снимке c подписью «абсолютно сухая» (bone-dry) 22-летняя Дженнер сидит топлес с бокалом красного вина. Подписчики заметили, что стена, находящаяся на уровне живота девушки, изогнута, и начали язвить по этому поводу в комментариях.

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