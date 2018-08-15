Девушкам разрешили сделать бюстгальтер верхней одеждой

Модные эксперты объяснили девушкам, как носить бюстгальтер в качестве верхней одежды. Об этом сообщает Metro.

В первую очередь стоит сделать выбор в пользу балета — кружевного топа, который закрывает не только грудь, но и верхнюю часть живота. Сверху на него порекомендовали надеть куртку нараспашку.

Публикация от 𝕞𝕒𝕜𝕖𝕦𝕡𝕓𝕪𝕛𝕒𝕫𝕫𝕩𝕩 (@makeupbyjazzxx) 13 Авг 2018 в 9:41 PDT

Альтернативой может послужить комфортный спортивный топ, который предложили комбинировать с «мамиными» джинсами.

Публикация от Mayra (@toomuchmay) 27 Мар 2018 в 9:32 PDT

Бюстгальтер со сложными элементами посоветовали надевать под рубашку из тонкого материала, которая также должна быть расстегнута.

Публикация от EVELLINA OFFICIAL (@evellinacollection) 18 Июн 2018 в 6:07 PDT

Комплект из базового бюстгальтера и высоких трусов можно надеть под костюм или макси-платье из полностью прозрачной ткани.

Публикация от Natalie Anne (@natalieanne262016) 10 Авг 2018 в 11:46 PDT

Еще один способ — носить полупрозрачный бюстгальтер поверх футболки или платья.

Публикация от Huyen Ny Lanie Nguyen Pharm. D (@nguyenhuyenny) 21 Фев 2015 в 7:14 PST

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В августе модель бренда нижнего белья Victoria's Secret Жозефин Скрайвер вычислила, как часто женщинам необходимо покупать новый бюстгальтер. По словам Скрайвер, работа в компании «открыла ей глаза» на то, как сильно со временем изменяется форма женской груди.

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