Мужчинам станет легче распознавать силиконовую грудь

Naomi 'SexyCyborg' Wu / YouTube

Китайский технический дизайнер Наоми Ву (Naomi Wu) создала корсет, подсвечивающий силиконовые импланты в груди. Видео с демонстрацией изобретения появилось в YouTube во вторник, 31 июля.

По словам дизайнера, в корсет встроены волоконно-оптические кабели, которые соприкасаются с силиконовой грудью, а специальный прозрачный материал преломляет свет и подсвечивает ее.

Наоми Ву славится разработками в сфере 3D-печати и изготавливает высокотехнологичную одежду для женщин. Так, в 2017 году она представила процесс печати бюстгальтера на 3D-принтере.

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