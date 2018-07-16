Девушки начнут ходить в бикини из скотча

Американский бренд Black Tape Project представил летнюю коллекцию купальников, сделанных из разноцветного скотча, на показе Miami Swim Week во Флориде, США. Об этом сообщает The Sun.

Девушки вышли на подиум с наклеенными на голое тело аппликациями в виде разных моделей бикини. На некоторых из них были закрытые купальники из плотной черной изоленты, на других — из полупрозрачной клейкой ленты ярких оттенков или цвета металлик.

Публикация от Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 27 Июн 2018 в 12:18 PDT

Проект Black Tape Project запустил художник Джоэль Альварес с 2018 году. Марка, специализирующаяся на альтернативной моде, стала популярной в Instagram: на данный момент на нее подписаны 267 тысяч человек.

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В июле британское издание The Sun рассказало о секретном трюке, которым пользуются модели во время пляжных фотосессий. Оказалось, что вне зависимости от размера груди и формы купальника под его верхнюю часть девушки надевают бюстгальтер с эффектом пуш-ап. Если его видно, после съемки фотографии ретушируются в фотошопе.

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