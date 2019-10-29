Мать троих детей сделала две пластики одновременно из экономии и умерла

Мать троих детей из Нориджа, Англия, по совету врачей сделала две пластические операции одновременно и умерла. Об этом сообщает Metro.

Происшествие случилось летом 2018 года, однако известно о нем стало только сейчас. 36-летняя Луиза Харви (Louise Harvey) обратилась в клинику с просьбой увеличить ей грудь и подтянуть кожу живота, которая стала дряблой после рождения второго сына. В медицинском учреждении ей предложили провести обе процедуры одновременно, поскольку так они стоили бы дешевле.

Женщина согласилась и 17 июня перенесла трехчасовую операцию, а через день ее уже выписали из клиники. По словам матери Луизы Линды (Linda), доктора не дали пациентке домой антикоагулянты (разжижители крови).

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Через неделю врач проверил состояние Харви и заявил, что ее швы хорошо заживают и сама она идет на поправку. Однако 3 июля женщина упала в обморок. «Органы Луизы не справлялись. В ее сердце и легких образовались сгустки крови», — рассказала Линда.

Оказавшись в больнице, Харви попросила повидаться со своими детьми и на следующий день умерла. Посмертное обследование показало, что причиной смерти стала двусторонняя легочная эмболия — тромб, образовавшийся в легких.

В сентябре 2018 года стало известно о судьбе двух женщин, перенесших популярную операцию по увеличению ягодиц Brazilian bum lift. Одна из них столкнулась с тяжелыми последствиями после процедуры, а вторая погибла.

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