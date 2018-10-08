Актриса раскрыла страшные последствия процедуры по увеличению ягодиц

Актриса реалити-шоу «Экс на пляже» Натали Харрис рассказала о страшных последствиях популярной процедуры по увеличению ягодиц Brazilian bum lift. Ее слова передает Daily Mail.

По многочисленным рекомендациям блогеров женщина отправилась в специализированную клинику в Турции. «Хирург почти не задавал мне вопросов. Никто не говорил по-английски, и нам приходилось пользоваться Google-переводчиком. Они даже не предоставили мне больничной одежды, — пожаловалась актриса. — После процедуры вся кровать вымокла от моих ран. Я рыдала от боли, а врачи просто отправили меня в отель с парацетамолом».

Фото: @natalee_harris

В настоящее время Харрис проходит реабилитацию после неудачной процедуры. Она призналась, что сожалеет о том, что начала делать пластические операции. С момента начала съемок в 2012 году женщина перенесла коррекцию носа и прикуса, липосакцию, увеличение груди и ботокс.

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Процедура Brazilian bum lift проводится в четыре этапа, стоимость каждого из них — около 260 долларов. По заверениям создателей, кроме увеличения ягодиц, сеансы способствуют увеличению эластичности кожи, избавляют от растяжек и целлюлита.

Натали Харрис не первая, кто пострадал от Brazilian bum lift. В сентябре издание The Sun рассказало о судьбах двух женщин, одна из которых также столкнулась с тяжелыми последствиями после процедуры, а вторая — погибла.

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