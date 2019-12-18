Врач увеличила женщине губы и вызвала отмирание тканей лица

Женщина закачала в губы филлеры, и ее десны почернели из-за отмирания тканей. Об этом сообщает The Sun.

Карен Маккрайммон (Karen McCrimmon) из Шотландии пришла в клинику Contours Clinic в Глазго, где ей пообещали, что процедура пройдет совершенно безболезненно. Однако, как только косметолог начала закачивать филлер, у пациентки возникло ощущение, «будто в ее губы имплантировали мяч для гольфа».

По словам Маккрайммон, проводившая процедуру доктор была в ужасе, увидев ее моментально распухшие губы, поскольку никогда раньше не сталкивалась с подобной реакцией.

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На следующий день губы шотландки посинели, а десны стали черными. Врачи установили, что в ее губах образовалась огромная гематома, которая повредила вены и артерии на лице, что привело к отмиранию тканей.

Медикам удалось оказать своевременную помощь Маккрайммон. Они отметили, что в противном случае женщина могла лишиться части лица.

Ранее в декабре стало известно об еще одной жительнице Шотландии, которая увеличила губы в преддверии своего 50-летия и три следующих года страдала от раздувшегося «рыбьего рта». После неудачной процедуры ее организм начал отторгать филлер, из-за чего губы сильно раздулись и начали причинять женщине болевые ощущения.

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