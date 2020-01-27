Врач-самоучка вколол женщине говяжий желатин вместо ботокса и инфицировал ее. Историю англичанки опубликовал портал The Sun.

Англичанка Марсель Кинг (Marcelle King) первый раз в жизни решила сделать инъекции ботокса (препарат, после введения которого разглаживаются морщины) и отправилась к косметологу Озану Мелину (Ozan Melin). Через несколько часов после проведенной процедуры пенсионерка перенесла анафилактический шок — мучительную аллергическую реакцию, которая в случае несвоевременно оказанной помощи могла стать причиной ее смерти.

В результате лицо англичанки распухло так, что она практически ничего не видела. Кинг отправила фото доктору, чтобы узнать, нормально ли это, но тот заверил ее, что все в порядке. На утро боли стали невыносимыми, и муж отвез ее в больницу.

Выяснилось, что косметолог, не имевший соответствующего медицинского образования, вколол клиентке вместо ботокса говяжий желатин, который и спровоцировал заражение.

После лечения пострадавшая связалась с клиникой, в которой работал Озан Мелин, но ей сказали, что никогда не слышали о таком специалисте. Тогда она обратилась с жалобой в полицию, и суд отправил косметолога-самоучку в тюрьму на два года, признав его виновным.

В январе 2020 года неумелый косметолог изуродовала губы клиентки, занеся на процедуре ей инфекцию, после которой губы женщины лопнули. Врачи диагностировали серьезную инфекцию, вызванную дешевым препаратом и его неправильным введением.

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