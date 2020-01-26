Неумелый косметолог изуродовала губы клиентки, занеся на процедуре ей инфекцию, после которой губы женщины лопнули. Об этом сообщает портал The Sun.

37-летняя Хелен Басби (Helen Busby) рассказала, что для достижения нужного результата ей пришлось ходить к мастеру три раза. Первое посещение прошло удачно, и через две недели женщина решила увеличить губы еще немного. Вторая процедура была более болезненной. Однако проблемы появились после того, как Хелен решилась на третий прием, потому что салон предоставлял ей 50-процентную скидку. «Этот факт должен был насторожить меня», — отметила она.

Во время операции из верхней губы женщины начала идти кровь. Косметолог не смогла объяснить, почему это случилось. На следующее утро Хелен проснулась с синяками, а в течение следующих дней ее губы стали распухать. Через несколько недель одна из них лопнула, и женщина обратилась в больницу. Врачи диагностировали серьезную инфекцию, вызванную дешевым препаратом и его неправильным введением.

Пациентке назначили лечение, но позже выяснилось, что инфекция развилась и в нижней губе, поэтому ей пришлось увеличить продолжительность приема лекарств. «Я злюсь на саму себя за свою наивность. Я надеюсь, что после моего рассказа другие люди не повторят мою ошибку», — призналась Хелен.

В январе суд в Ставропольском крае приговорил косметолога-самоучку к четырем годам лишения свободы за то, что она проводила косметологические процедуры у себя дома, не имея при этом соответствующего медицинского образования. Ирина Лобач вколола 30-летней клиентке инъекцию экзогенного вещества в январе 2018 года. После процедуры у женщины произошли абсцессы верхнего века и губ, которые осложнились гнойным воспалением.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!