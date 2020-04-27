Не поместившиеся в рот дешевые накладные зубы огорчили хозяйку

Британская домохозяйка купила дешевые виниры (накладки, замещающие внешний слой зубов) и разочаровалась в своем приобретении. Ее историю публикует Daily Star.

30-летняя Сара Хамилтон (Sara Hamilton) приобрела новые зубы в интернет-магазине Amazon почти за четыре фунта стерлингов (369 рублей). По словам женщины, она была недовольна своей улыбкой после того, как диабет привел к разрушению ее зубов.

Героиня материала рассказала, что решилась на покупку из-за хороших оценок на сайте, низкой цены и обещания производителя исправить зубы за «несколько минут». Однако после получения посылки домохозяйка «чуть не умерла от смеха», когда попыталась надеть зубы.

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На размещенном женщиной в сети фото видно, что белоснежные виниры не помещаются у нее во рту. Огорченная покупательница отправила снимки своим родственникам и друзьям, чтобы поднять им настроение в период самоизоляции.

«Они были такими белыми и огромными, что меня охватила истерика, когда я их надела. Я даже не могла закрыть рот, не то чтобы разговаривать», — отметила Хамилтон.

В феврале стало известно о клиентах, которые лишились зубов после процедуры отбеливания из-за неумелых врачей. Своей историей поделилась одна из пострадавших. Клэр Кларк (Clare Clark) рассказала, что после посещения косметолога она не могла есть и говорить, так как ее верхняя губа распухла. Отек прошел через два дня, однако клиентка мучилась от волдырей во рту еще несколько недель.

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