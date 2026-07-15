Рыжий из «Иванушек» выступал с тяжелыми переломами

Звезда «Иванушек» Григорьев-Апполонов признался, что скрывал тяжелые переломы на концертах

Певец Андрей Григорьев-Апполонов, известный как «Рыжий» из «Иванушек», признался, что скрывал тяжелые переломы ради карьеры. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

По словам Григорьева-Апполонова, однажды ему диагностировали тройной перелом ребра и ключицы, но это не помешало ему продолжить выступать с концертами.

«Мне должны были ключицу резать, вставлять туда штифты, болты. Я сказал, что не хочу, потому что пришлось бы пропускать концерты. Через два дня я в бандаже выступал», — заявил певец.

Ранее солист российской поп-группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов вспомнил о безденежье в начале карьеры. В итоге после съемок клипа на песню «Тучи» группа обрела популярность.