Захарова посоветовала «коалиции желающих» вспомнить судьбу Наполеона

Захарова: Место встречи «коалиции» в Париже символично напоминает о крахе Наполеона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала участникам «коалиции желающих», собравшейся 13 июля в Париже, вспомнить уроки истории и перестать рассчитывать на стратегическое поражение России. Соответствующее заявление дипломат сделала на брифинге, передает РИА Новости.

Захарова обратила внимание, что саммит прошел в парижском Доме инвалидов, где похоронен Наполеон Бонапарт, который в свое время также собирал «коалицию желающих», но в итоге проиграл войну с Россией. «Тем, кто затевает новый так называемый поход против России, было бы неплохо еще раз вспомнить историю и из нее почерпнуть, чем для них могут обернуться новые экспансионистские планы. Советуем им перестать тешить себя иллюзиями нанесения России, как они там говорят, стратегического поражения», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что размещение войск из стран «коалиции желающих» на Украине неприемлемо, Москва будет рассматривать их как законные военные цели. «Это, повторю еще раз, де-факто будет означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», — сказала дипломат.