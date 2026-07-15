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17:31, 15 июля 2026Интернет и СМИ

Эксперт назвал главную лазейку для утечек данных в России

Глава АПКИТ Комлев: Компании борются с утечками через ИИ и обучение сотрудников
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: ivan_kislitsin / Shutterstock / Fotodom

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев заявил, что российские компании для защиты от утечек данных используют не только технические средства и искусственный интеллект, но и регулярно обучают сотрудников, поскольку социальная инженерия остается главной лазейкой для злоумышленников. В беседе с Национальной службой новостей (НСН) он прокомментировал данные о снижении объема утечек в первом полугодии 2026 года, выразив скепсис относительно их масштаба.

Не соглашусь, что утечки данных настолько сократились. Возможно сокращение на десятки процентов, но не в разы. Это искусственно выдернутая цифра. Не считаю, что сравнение количеств слитых баз — объективный показатель. Утечки могут быть не только для перепродажи, с данными могут работать и по-другому

Николай Комлевэксперт по кибербезопасности

Он добавил, что компании действительно стали уделять больше внимания защите данных благодаря изменениям в законодательстве и росту инвестиций в безопасность, однако статистика может не учитывать все каналы утечек.

По словам эксперта, с обеих сторон в кибервойне активно используется искусственный интеллект: хакеры применяют ИИ для взлома, а компании — для мониторинга и анализа проникновений.

«Также важно обучение сотрудников, ведь никто не отменял использование социальной инженерии для проникновения. Это было и будет существенной лазейкой для утечки данных», — подчеркнул Комлев. Он также отметил, что помимо технологических методов, таких как установка специального оборудования и ПО, именно человеческий фактор остается критически уязвимым звеном.

Раннее россиян предостерегли от загрузки документов в нейросети. Не стоит загружать в нейросети документы с персональными данными и чувствительной информацией, потому что неизвестно, где она в итоге будет храниться.

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