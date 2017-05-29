Путин узнал об истории с задержанием в Москве читавшего «Гамлета» мальчика

Президент России Владимир Путин в курсе истории с задержанием десятилетнего мальчика, который декламировал «Гамлета» в районе Арбата. Об этом, как передает «Интерфакс», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Во всех дайджестах эта информация содержится, но этот случай не требует никаких отдельных докладов [Путину]. Это все-таки не вопрос президента», — отметил он, уточнив, что «это вопрос работы правоохранительных органов».

Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько актуальна сейчас для России тема защиты детей, Песков отметил, что, «как и во всем мире, это очень актуально». «Вы знаете, что на всех уровнях власти очень большое внимание уделяется этим вопросам, защите материнства и детства и так далее», — добавил он.

26 мая полицейские задержали мальчика на улице Воздвиженка. Неподалеку находилась его мачеха, она пыталась забрать ребенка у сотрудников правоохранительных органов, однако его все равно увезли. Спустя какое-то время мальчика отпустили из полиции, перед ним извинились. При этом на отца Илью Скавронски составили протокол по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителем несовершеннолетнего обязанностей по воспитанию»), а на его жену — по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Столичный главк Следственного комитета проверяет появившуюся в сети видеозапись на предмет наличия в действиях женщины «признаков преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ» о применении насилия в отношении представителя власти. Следствие также даст правовую оценку действиям полицейских. На сайте Change.org размещена петиция, призывающая к увольнению сотрудников.

