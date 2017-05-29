20 тысяч человек потребовали наказать полицейских из-за мальчика с Воздвиженки

Петицию об увольнении полицейских, задержавших на улице Воздвиженка десятилетнего мальчика, вслух читавшего «Гамлета», к 12:00 мск 29 мая подписали более 21 тысячи человек. Документ размещен на сайте Change.org.

Прошение адресовано начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову.

26 мая сотрудники полиции задержали в московском районе Арбат десятилетнего мальчика, читавшего на улице стихи. В столичном управлении МВД пояснили, что в отделение был доставлен ребенок, который находился на улице Воздвиженка без родителей. Отмечалось, что он занимался попрошайничеством, но в силу возраста не мог быть привлечен к административной ответственности. В ведомстве добавили, что по факту инцидента будет проведена проверка.

Для разбирательства в полицию был вызван отец мальчика, на него и на его жену составили административные протоколы. На мужчину — по статье 5.35 КоАП России («Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»), на мачеху ребенка — по статье 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

При этом, как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, сотрудники полиции извинились перед ребенком за доставленные неудобства.

