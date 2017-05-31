Анна Кузнецова пригласила мальчика с Арбата почитать «Письма солдату»

Мальчик Оскар, задержанный полицией во время чтения стихов Шекспира на Арбате, сможет выступить на настоящей сцене, пообещала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Ее слова приводит «Интерфакс».

«После этой истории нам позвонили люди, которые готовы помочь ему выйти на сцену и направить свой талант в конструктивное русло, чтобы они [стихи] звучали не над ящиком, а там, где они на самом деле будут признаны», — заявила Кузнецова.

По ее словам, 10-летний Оскар сможет выступить в рамках детского творческого кружка, где ребята собираются и читают «Письма солдату» (ученики младших классов пишут и зачитывают со сцены послания на тему патриотизма, судьбы Родины и семьи, адресованные российским военным разных эпох — прим. «Ленты.ру»).

30 мая появилась информация, что Оскара пригласили выступить в Кремле. Его позвали артисты, участвующие в международном фестивале детского творчества «Счастье».

Полицейские задержали мальчика 26 мая в районе Арбат. Ребенок собирал деньги, читая стихи. Его мачеха устроила скандал и пыталась вырвать мальчика из рук полицейских, но его все равно отвезли в ОВД. Как заявили в правоохранительных органах, ребенок признался, что занимался сбором денег.

На отца Оскара и его мачеху составили протоколы об административных правонарушениях по статьям 5.35 КоАП («Неисполнение родителем несовершеннолетнего обязанностей по воспитанию») и 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

На сайте Change.org создана петиция с требованием лишить работы сотрудников полиции, проводивших задержание. На момент написания заметки ее подписали более 25 тысяч человек.