Задержанного на Воздвиженке мальчика пригласили прочесть «Гамлета» в Кремле

Мальчика, задержанного на Воздвиженке во время декламации «Гамлета», пригласили выступить в Кремле. Об этом сообщает паблик Mash во «ВКонтакте».

10-летнего Оскара позвали артисты, участвующие в международном фестивале детского творчества «Счастье». Он снова прочтет отрывки из пьесы Шекспира перед музыкальным спектаклем в Государственном Кремлевском Дворце во вторник, 30 мая.

26 мая полицейские задержали Оскара в районе Арбата. Неподалеку была его мачеха, она пыталась забрать ребенка у сотрудников правопорядка, но не смогла — его увезли в отделение. Как отметили в МВД, когда мальчика поймали на улице, тот сказал, что «занимается сбором денежных средств», а родственников рядом нет. Спустя какое-то время его отпустили.

На отца и мачеху составили протоколы по статьям 5.35 КоАП («Неисполнение родителем несовершеннолетнего обязанностей по воспитанию») и 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

На сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить полицейских, задержавших ребенка. На момент написания заметки ее подписали почти 25 тысяч человек.